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İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

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İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

AKOM, İstanbul genelinde saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına ve çarşamba günü etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

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Foto - İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hafta sonu yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul’da hava koşulları salı gününden itibaren değişecek. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hızla düşmesi, kent genelinde kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

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Foto - İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

12 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu ve en yüksek 25 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, salı gününe bağlanan gece yarısından itibaren belirgin şekilde gerileyeceği bildirildi.

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Foto - İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

HAVA 10 DERECE BİRDEN SOĞUYOR AKOM’un tahminlerine göre, hafta sonu 28 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, salı gününden itibaren Yıldız ve Poyraz yönlü kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece azalacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul’da rüzgarın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

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Foto - İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

2 GÜN KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR İstanbul’da salı günü gök gürültülü sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışın, metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise yağışın şiddetini artırarak metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında ulaşabileceği belirtiliyor. Fırtına ve kuvvetli sağanağın özellikle çarşamba günü kent genelinde etkili olması beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması isteniyor.

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Foto - İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU 12 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 16, en yüksek 25 derece 13 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı (5-15 kg/m²), en düşük 15, en yüksek 20 derece 14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlı (30-60 kg/m²), en düşük 14, en yüksek 18 derece 15 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 13, en yüksek 18 derece 16 Ekim Cuma: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (1-4 kg/m²), en düşük 14, en yüksek 19 derece 17 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (2-5 kg/m²), en düşük 13, en yüksek 17 derece 18 Ekim Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (2-5 kg/m²), en düşük 13, en yüksek 18 derece

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