İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU 12 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 16, en yüksek 25 derece 13 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı (5-15 kg/m²), en düşük 15, en yüksek 20 derece 14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlı (30-60 kg/m²), en düşük 14, en yüksek 18 derece 15 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 13, en yüksek 18 derece 16 Ekim Cuma: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (1-4 kg/m²), en düşük 14, en yüksek 19 derece 17 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (2-5 kg/m²), en düşük 13, en yüksek 17 derece 18 Ekim Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (2-5 kg/m²), en düşük 13, en yüksek 18 derece