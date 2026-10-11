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Gündem Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı
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Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı! Fondaki para dudak uçuklattı

Türkiye’yi sarsan fon tasfiye sürecinde dikkat çeken bir şirket daha ortaya çıktı. Mopaş, KAP’a yaptığı açıklamada yaklaşık 2,52 milyar TL’lik finansal varlığının yüzde 20,4’ünün tasfiye sürecindeki Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda bulunduğunu duyurdu. Şirket, fondaki yatırımlarına ilişkin hukuki ve idari süreçlerin takip edildiğini, ticari faaliyetlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), finansal varlıklarının dağılımı ile tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’ndaki (HPH) yatırımlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yaptı.

Şirketin açıkladığı rakamlar, fonda bulunan tutarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yaklaşık 514 milyon TL’ye denk geliyor

Mopaş'ın toplam finansal varlıklarının yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde olduğu belirtilirken, bu varlıkların yüzde 20,4’ünün HPH fonunda değerlendirildiği bildirildi.

Bu oran üzerinden yapılan hesaplama, fondaki yatırımın yaklaşık 514 milyon TL’ye karşılık geldiğini gösteriyor.

Şirket açıklamasında ayrıca HPH fonunun ilan edilen risk değerinin 1/7 olduğuna ve böylece en düşük risk kategorisinde gösterildiğine dikkat çekildi.

Anapara ve getiriler için süreç takip ediliyor

Mopaş, fonda bulunan anapara ile birikmiş getirilerin tahsil edilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdindeki hukuki ve idari süreçlerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Tasfiye ve geri ödeme işlemlerinin yürürlükteki mevzuat ve resmi prosedürler doğrultusunda devam ettiği kaydedildi.

Mopaş'tan faaliyetlere ilişkin açıklama

Şirket, fondaki tasfiye sürecinin market operasyonlarını olumsuz etkilemediğinin de altını çizdi.

Mopaş; güçlü özkaynak yapısı, operasyonel nakit üretme kapasitesi ve diğer finansal varlıkları sayesinde ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etti.

Şirket ayrıca tasfiye ve geri ödeme sürecinde ortaya çıkacak önemli gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Gözler tasfiye sürecine çevrildi

Mopaş’ın açıklamasıyla birlikte, tasfiye sürecindeki HPH fonunda şirketin finansal varlıklarının önemli bir bölümünün bulunduğu ortaya çıkarken, bundan sonraki süreçte anapara ve birikmiş getirilerin ne ölçüde ve hangi takvimde geri alınacağı yakından takip edilecek.

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