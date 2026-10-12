Beş adımda battaniye: Tek motifle battaniye yapımı! Tığ işi bilenler için çok kolay örgü modeli
Evde örgü yapmayı sevenler için hem pratik hem de şık bir battaniye modeli yapabilirsiniz...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Evde örgü yapmayı sevenler için hem pratik hem de şık bir battaniye modeli yapabilirsiniz...
Tek bir motifin tekrar edilmesiyle hazırlanan bu tığ işi battaniye, kolay uygulanabilen tekniği sayesinde örgü bilenlerin rahatlıkla deneyebileceği modeller arasında yer alıyor. Üstelik farklı renklerde ipler kullanarak battaniyeye tamamen özgün bir görünüm kazandırmak mümkün. İşte tığ işi bilenler için tek motifli battaniye yapımı…
Akşam'a göre; Son dönemde el emeği ürünlere ilginin artmasıyla birlikte motifli battaniyeler de yeniden popüler hale geldi. Özellikle klasik büyükanne karesi tekniğiyle hazırlanan battaniyeler, hem dekoratif görünümleri hem de kullanım kolaylıklarıyla öne çıkıyor. Aynı motifin defalarca örülüp birleştirilmesiyle oluşturulan bu model, bebek battaniyesinden koltuk şalına kadar farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Peki, tek motifle battaniye nasıl yapılır? İşte 5 adımda kolay tığ işi battaniye yapımı...
5 ADIMDA BATTANİYE YAPIMI Tek motifle hazırlanan bu battaniye modeli, örgüye yeni başlayanların temel tekniklerini geliştirmesine yardımcı olurken deneyimli örgü severler için de keyifli bir seçenek sunuyor. İstenilen ölçülerde hazırlanabilen battaniye, ev dekorasyonunda kullanılabileceği gibi sevdiklerinize el emeği bir hediye olarak da değerlendirilebilir. 1. Adım: Malzemeleri Hazırlayın İlk olarak orta kalınlıkta, yumuşak bir örgü ipi ve ipin kalınlığına uygun bir tığ seçin. Battaniyenin boyutuna göre ip miktarını belirleyin. Renkli bir model hazırlamak istiyorsanız birbiriyle uyumlu birkaç farklı ip kullanabilirsiniz.
2. Adım: İlk Motifi Oluşturun Örgüye 4 zincir çekerek başlayın ve zincirin uçlarını ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirerek halka oluşturun. Ardından 3 zincir çekin ve halkanın içine ikili trabzanlarla ilk motif sırasını örün. Üçlü trabzan gruplarının arasına 2 zincir ekleyerek dört köşeli bir kare elde edin. 3. Adım: Motifi Büyütün İkinci sıraya geçerken köşelerdeki zincir boşluklarına üçer ikili trabzandan oluşan iki grup örün. Bu grupların arasına 2 zincir çekin. Kenarlarda ise üçlü trabzan grupları oluşturarak motifi genişletin. İstediğiniz büyüklüğe ulaşana kadar aynı işlemi tekrarlayın.
4. Adım: Motifleri Birleştirin Hazırladığınız kare motifleri düz bir zemine dizerek renk ve desen düzenini belirleyin. Ardından motifleri sık iğne veya ilmek kaydırma tekniğiyle kenarlarından birleştirin. Battaniyenin düzgün görünmesi için motiflerin aynı ölçülerde olmasına dikkat edin. 5. Adım: Battaniyenin Kenarlarını Tamamlayın Tüm motifleri birleştirdikten sonra battaniyenin çevresine bir sıra sık iğne örün. Daha gösterişli bir görünüm elde etmek için kenarlara deniz kabuğu modeli uygulayabilirsiniz. Son olarak ipuçlarını gizleyerek battaniyenizi kullanıma hazır hale getirin.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23