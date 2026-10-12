Beş adımda battaniye: Tek motifle battaniye yapımı! Tığ işi bilenler için çok kolay örgü modeli

5 ADIMDA BATTANİYE YAPIMI Tek motifle hazırlanan bu battaniye modeli, örgüye yeni başlayanların temel tekniklerini geliştirmesine yardımcı olurken deneyimli örgü severler için de keyifli bir seçenek sunuyor. İstenilen ölçülerde hazırlanabilen battaniye, ev dekorasyonunda kullanılabileceği gibi sevdiklerinize el emeği bir hediye olarak da değerlendirilebilir. 1. Adım: Malzemeleri Hazırlayın İlk olarak orta kalınlıkta, yumuşak bir örgü ipi ve ipin kalınlığına uygun bir tığ seçin. Battaniyenin boyutuna göre ip miktarını belirleyin. Renkli bir model hazırlamak istiyorsanız birbiriyle uyumlu birkaç farklı ip kullanabilirsiniz.