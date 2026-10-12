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Gündem Otobüsteki onlarca yolcunun canıyla oynadılar! Seyir halindeyken şoför değişimi!
Gündem

Otobüsteki onlarca yolcunun canıyla oynadılar! Seyir halindeyken şoför değişimi!

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Türkiye hala Manisa’da yaşanan ve 11 kişinin can verdiği feci kazanın yasını tutarken, Polatlı-Eskişehir yolunda akıllara ziyan bir olay yaşandı. Van’dan Bursa’ya gitmekte olan yolcu otobüsü seyir halindeki otobüsü kullanan şoförün, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bırakması ‘pes’ dedirtti.

Van’dan Bursa’ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde yaşananlar büyük korkuya neden oldu. Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Dün Manisa’da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından yaşanan bu durum büyük tepki topladı. İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. İzleyenleri şaşkına çeviren şoför değişimi üzerine yolcunun ihbarı sonrası polis ekiplerinin Bursa’da otobüsü durdurduğu belirtildi.

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