Lula’dan ikinci tur öncesi sandığa gitmeyen 30 milyon seçmene çağrı

“Demokrasi Yürüyüşü” adıyla düzenlenen mitingde Avenida Paulista Caddesi, Lula’nın İşçi Partisini temsil eden kırmızı renge büründü. Destekçilerine hitap eden Lula, ilk turda sandığa gitmeyen 30 milyonu aşkın seçmenin katılımına dikkat çekti.

İkinci turu kazanacağına inandığını belirten Lula, seçimi Brezilya’nın geleceği açısından bir tercih olarak nitelendirdi.

Mitingde destekçilerine seslenen Lula da Silva, 25 Ekim'deki ikinci tur için iyimser bir tablo çizerek sandığa gitmeyen 30 milyonu aşkın seçmene, özellikle de yaşlı vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.

Lula da Silva, isim vermeden rakibi sağcı Flavio Bolsonaro'ya yüklenerek, "Çok büyük bir tarihsel sorumluluk taşıyoruz. Hırsızların bu ülkeyi yeniden yönetmesine asla izin veremeyiz." dedi.

İlk turda sandığa düşük oranda giden yaşlı kesime seslenen Lula da Silva, şunları söyledi:

"Oğlunuz için, torununuz için, torununuzun çocuğu için ve vatan için gidip oyunuzu kullanın. Bu seçimi kazanacağız çünkü bu ülkenin insanları geriye gitmeyi değil, adalet ve eşitlik içinde geleceğe yürümeyi hak ediyor. Bu sadece benimle rakibim arasında bir seçim değil, ülke için demokrasi ile otoriterlik arasında yapılması gereken bir tercihtir."

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan 60'lı yaşlardaki iki kız kardeş, "Biz devletten herhangi bir sosyal yardım almıyoruz ancak bu yardımlara muhtaç olan yurttaşlarımızın hakları için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Mitingde ABD karşıtı sloganlar atan kalabalık, "Brezilya bizimdir." ifadesini kullandı.

Bu arada, Brezilya'da 4 Ekim'deki birinci tur devlet başkanı seçimini önde tamamlayan muhalefetin adayı sağcı Bolsonaro ise Sao Paulo'da partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

İlk turun galibi Bolsonaro olmuştu

Oyların yüzde 99,8'inin sayıldığı seçimin ilk turunda eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı aday Flavio Bolsonaro yüzde 47 oy alırken, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 45,1'de kalmıştı.

Yaklaşık 159 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde Flavio Bolsonaro 56,1 milyon, Lula da Silva ise 53,8 milyon oy almıştı.