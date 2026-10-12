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Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tankerin çekilmesinin ardından açıldı
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tankerin çekilmesinin ardından açıldı

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tankerin çekilmesinin ardından açıldı

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği, makine arızası yapan Malta bandıralı 110 metre uzunluğundaki tankerin çekilmesinin ardından açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir atan "Ivyan" isimli kimyasal tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-7 römorkörü refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği bildirildi.

Arızalanan tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 110 metre boyundaki "Ivyan" isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirlemiş, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edilmişti.

Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.

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