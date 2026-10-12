  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Suç örgütlerine 8 ayda 7 bin 818 operasyon yapıldı! 32 bin 882 şüpheli tutuklandı Siyonist ve küresel şebekelerin elinde felakete dönüşüyor! Yapay zekada terör alarmı: Güvenlik kaldırılınca bombacıya dönüştüler! Uyandığında bakın ilk sözü ne olmuş! İdamla ölmeyen Pike’yi bekleyen senaryolar Manisa’da korkunç kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: En az 11 kişi ölü, 27 kişi yaralandı MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı Körfez'de kanlı hesaplaşma tırmanıyor! Suudi koalisyonu Sana'yı füzelerle yağmura tuttu! Son sefer! Ölüm yolculuğu işte böyle başlamış Hüseyin Yayman: Bir siyasi zübük çıkmış Cumhurbaşkanımıza laf söylüyor! Haddini bil Özgür Özel… Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü! Katliam gibi kazada sıcak gelişme: 2 şoför gözaltında
Dünya Hürmüz'de bir gemi daha mayına çarptı!
Dünya

Hürmüz'de bir gemi daha mayına çarptı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hürmüz'de bir gemi daha mayına çarptı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı bildirilldi.

Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin “düşman gemi” olarak nitelendirileceği uyarısı yapıldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23