Hürmüz'de bir gemi daha mayına çarptı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı bildirilldi.
Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği belirtildi.
Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin “düşman gemi” olarak nitelendirileceği uyarısı yapıldı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.