Yemen ordusu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon: Son yılların en büyük darbelerinden biri

Yemen’de uzun süren görece sakinliğin ardından başlayan geniş çaplı askeri hareketlilik yeni bir aşamaya geçti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, hükümet güçlerinin “Yemen Şafağı” adı verilen harekât kapsamında Husilere karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Nezili, kara birliklerinin farklı taarruz eksenlerindeki ilerleyişiyle eş zamanlı olarak Husi mevzilerine yönelik 1732 hedefleme operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI, İHA'LAR VE TOPÇU DEVREYE GİRDİ

Yemen ordusunun açıklamasına göre operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları, sahra topçusu ve roketatar sistemleri kullanıldı.

Husilere ait tahkim edilmiş mevzilerin yanı sıra komuta-kontrol merkezleri, gözetleme noktaları ve mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi.

Operasyonların yalnızca cephe hatlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Nezili, daha geride bulunan ve “yüksek değerli askeri hedef” olarak nitelendirilen noktaların da vurulduğunu kaydetti.

İKMAL HATLARININ KESİLDİĞİ AÇIKLANDI

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, gerçekleştirilen operasyonların Husi güçlerinin sahadaki hareket kabiliyetini önemli ölçüde etkilediğini öne sürdü.

Nezili, Husilerin ateş kaynaklarının baskı altına alındığını, komuta-kontrol sistemlerinin sekteye uğratıldığını ve cephe hatlarına uzanan ikmal yollarının kesildiğini ifade etti.

ORDU RAKAMLARI AÇIKLADI

Yemen ordusunun paylaştığı bilançoya göre 1732 operasyon sonucunda 900’den fazla Husi mensubu etkisiz hale getirildi.

Açıklamada ayrıca 287’den fazla askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz duruma getirildiği belirtildi.

Söz konusu rakamlar Yemen ordusunun açıklamasına dayanırken, Husilerden bilançoya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Operasyonların hangi bölgelerde ve hangi zaman aralığında gerçekleştirildiğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

“İLERLEYİŞ SÜRECEK”

Nezili, hükümet güçlerinin Husi savunma hatlarını aşmaya yönelik harekâtını sürdürdüğünü bildirdi.

Askeri operasyonların belirlenen plan çerçevesinde devam edeceğini kaydeden Nezili, kara birliklerinin ilerleyişinin sürdüğünü ifade etti.

5 EKİM'DE DUYURMUŞTU

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Uleymi, 5 Ekim’de devlet televizyonundan yayımlanan mesajında geniş çaplı askeri operasyonların başladığını açıklamıştı.

Uleymi, operasyonların amacının Husilerin kontrolündeki bölgeleri yeniden hükümet güçlerinin denetimine almak ve devlet egemenliğini ülkenin tamamında tesis etmek olduğunu ifade etmişti.

Son açıklanan rakamlar, başlatılan harekâtın ulaştığı boyuta ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

BABÜLMENDEB HATTINDA KRİTİK MÜCADELE

Yemen’deki çatışmaların geçmişi 2014 yılına uzanıyor.

Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ve bazı vilayetlerde kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkedeki iç savaş derinleşmiş, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015’te Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmuştu.

Nisan 2022’de başlayan ateşkesle cephelerde görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayında yeniden yoğunlaşan çatışmalar son yılların en geniş çaplı askeri hareketliliklerinden birine dönüştü.

Eylül ayında çatışmaların şiddetlenmesiyle Husilerin Hudeyde ve Taiz hattında ilerlediği, stratejik El-Maha (Moha) kenti dahil bazı bölgelerde kontrol sağladığı ve Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan kritik Babülmendeb Boğazı’na bakan Meyyun Adası’na kadar ulaştığı aktarılmıştı.

Son operasyonlarla birlikte Yemen’deki mücadelenin önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenebileceği değerlendiriliyor.