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Teknoloji Yandex'in veri merkezleri korumaya alınıyor
Teknoloji

Yandex'in veri merkezleri korumaya alınıyor

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Yandex'in veri merkezleri korumaya alınıyor

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, İHA saldırılarının hedefi olan Yandex veri merkezlerinin güvenliği için Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olan Yandex'in veri merkezlerinin korunması için Savunma Bakanlığı ile çalıştıklarını bildirdi.

Şadayev, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'daki komite toplantısında yaptığı açıklamada, Yandex'in son günlerde benzeri görülmemiş ölçekte saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Söz konusu veri merkezlerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Şadayev, "Dijital Kalkınma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile birlikte bu tesislerin korunması konusunu ele alıyor." dedi.

Şadayev, saldırılara rağmen Yandex'in hizmetlerinin çalışmaya devam ettiğine işaret ederek, bunun şirketin yedekleme sistemlerine ve altyapısını farklı bölgelere dağıtmaya verdiği önemin sonucu olduğunu kaydetti.

Saldırıların boyutunu gerçek zamanlı takip ettiklerini belirten Şadayev, sektördeki tüm şirketlerin Yandex'in karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olduğunu söyledi.

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo'da, 9 Ekim'de Kaluga'da ve 11 Ekim'de Vladimir bölgesindeki veri merkezlerinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü açıklamıştı.

Şirket, Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki merkezin ise altyapısının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

"Rusya'nın Google'ı" olarak bilinen Yandex'in hizmetlerinde saldırılar nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.

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