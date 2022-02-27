Her günü ibadetle duayla geçirmek isteyenler her gün hangi zikirleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırıyor. Pek çok kişi “Ya erhamerrahimin” zikrinin anlamını faziletini ne için okunacağını araştırıyor.

Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti

Ya erhamerrahimin ifadesinin anlamı ‘Merhametlilerin en merhametlisi (olan Allah)’ demektir.

Resülullah Hz. Muhammed (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Allahü Teala’nın bir meleği vardır, bu melek “Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse ” Ya Erhamerrahimin ” kelimesini üç defa söylerse melek:

“Ya Erhamerrahimin olan rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste” der.

Her gün (313) defa “Yâ Erhamerrâhimin” şeklinde ya da “Yâ Erhamerrâhimin Ya zel celali vel ikram” şeklinde okunur ise Allahü Teâla ne dileği varsa kabul eder. Ne sıkıntısı var ise selamete çıkarır.