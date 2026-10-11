DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için şartımız var!

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalarda partisinin tutumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın adaylık sürecinde DEM Parti’nin oylarına ihtiyaç duyması halinde nasıl bir tavır alacakları sorulan Çandar, yeni anayasa kapsamında eşit vatandaşlık ve ana dilde eğitim konularında verilecek sözlerin belirleyici olabileceğini ifade etti.

BİZİM İÇİN İKİ TEMEL KONU VAR

Çandar, Erdoğan’ın hem adaylık sürecinde hem de seçimi kazanmak için DEM Parti’nin desteğine ihtiyaç duyması halinde yeni anayasa başlığının önem kazanacağını belirtti. DEM Parti açısından vatandaşlık tanımı ile ana dilde eğitim konularının temel başlıklar olduğunu kaydetti.

Çandar, şu ifadeleri kullandı: "Yani iş o noktaya geldiği zaman iki şeyin cevabını bulmamız lazım. Bir, Erdoğan aritmetik olarak DEM Parti'ye ihtiyaç duyacak mı? Duymayacaksa sorun yok. O zaman zaten o aritmetikle seçim kararı alınabilir. Ama seçilmesi için de Kürt oyuna ihtiyaç duyacak. Yine DEM Parti'ye ihtiyacı var demektir. Meclis’teki aritmetik için de seçimi kazanmak için de DEM Parti'ye ihtiyaç duyarsa eşit yurttaşlık ve ana dilde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği sözü verirse o zaman bakılır duruma.“