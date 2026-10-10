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Dünya Bengal kaplanı saldırdı! Hayvanat bahçesinde korkunç ölüm
Dünya

Bengal kaplanı saldırdı! Hayvanat bahçesinde korkunç ölüm

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bengal kaplanı saldırdı! Hayvanat bahçesinde korkunç ölüm

İngiltere Yorkshire'da bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanının tutulduğu alana giren kişi, hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın yaşamını yitirdiği açıklanırken, hayvanat bahçesi tahliye edildi.

İngiltere’de bir hayvanat bahçesinde kabus dolu anlar yaşandı. Batı Yorkshire Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir şahıs yerel saatle 13.35’te (TSİ 15.35) Bengal kaplanının tutulduğu etrafı yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.

 

Kaplanın saldırdığı şahıs ağır yaralanırken saldırı anı ziyaretçilerin kameralarına yansıdı.

Açıklamada olay nedeniyle hayvanat bahçesinin tahliye edildiği ve kaplanın vatandaşlar için risk taşımadığı belirtildi.

Polis yerel saatle 18.10'da (TSİ 20.10) yaptığı açıklamada ise kaplanın saldırdığı şahsın öldüğünü duyurdu.

 

Yorkshire Wildlife Park, olay nedeniyle hayvanat bahçesinin bugün ve yarın kapalı kalacağını duyurdu.

İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, olayın ardından hayvanat bahçesine ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.

 

Yorkshire Wildlife Park personelinin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken polis kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu.

Hayvanat bahçesinin 2011’de açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanlar, doğal ortam konseptli bir alanda serbestçe dolaşıyor.

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