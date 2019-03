Ya beka ya bela

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, Türkiye’deki huzur ortamını sabote eden provokatif eylemlerin baş göstermesi, önümüzdeki seçimlerin sıradan bir sandık yarışı olmadığını da gözler önüne serdi. CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği sözde millet ittifakının, PKK’nın siyasi kanadı HDP ile seçim işbirliğine gitmesiyle başlayan tehlikeli viraj, feminist azgınlar ve LGBTİ’li sapkınların sahaya sürülmesiyle uçuruma doğru evrildi. CHP’nin adayları, PKK’nın oylarına talip olduklarını açıkça deklare ederken, milliyetçi söylemlerle yola çıkan İYİ Parti’nin HDP ile beraber hareket etmesi, Türkiye’nin akrep kıskacına çekilmeye çalışıldığını da deşifre etti. FETÖ ve PKK’nın da, ülkemiz üzerinde yarım kalan emellerini gerçekleştirmek için zillet ittifakı adına çalışmaya başladı.

Şeytanın evlatlarına CHP desteği!

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın, ‘beka’ vurgusunu, ‘basit bir belediye seçimleri’ diye hafife almaya kalkan zillet ittifakı bileşenleri, 31 Mart seçimleri sonrası yapacaklarının sinyalini veriyor. Milletin feraseti karşısında hiçbir varlık gösteremeyeceğini bilen CHP ve İYİ Parti, ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten terör örgütlerinden medet umuyor. Her seçim öncesi kazanma umuduyla taşkın ve provokatif eylemlere imza atan seküler zihniyet, 31 Mart sonrasının provasını yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar günü bahanesiyle İstanbul’un göbeği Taksim’de yürüyüş yapan feminist arsızlar ve LGBTİ’li homolar, bağımsızlığımızın sembolü ezanımızı susturmaya çalıştı. İşgal kuvvetlerinin bile sergileyemediği bir cüreti gösteren ahlaksızlara CHP’li isimler desteğini esirgemedi.

Kimler kimlerle beraber

Her fırsatta Türkiye’nin kurucu partisi olduğu iddiasını dillendiren CHP, milletten umduğunu bulamayınca yüzünü terör örgütlerine çevirdi. 17/25 Aralık sürecinden bu yana FETÖ’nün borazanlığını yapan CHP, şimdi de PKK güzellemeleri yapıyor. Yerel seçimlerde HDP ile işbirliğine gitmesine rağmen bunu deklare etmekten kaçınan CHP’yi her fırsatta vekilleri ele verdi. CHP’nin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Almanya’da katıldığı bir panelde, “PKK’lı kardeşlerimizin de oyuna talibiz” sözleriyle gerçek niyetlerini ağzından kaçırdı. CHP’nin Edremit Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan da, ‘Kürdistan’a oy vereceğiz’ diyen bir küstahın söylemleri üzerine, ‘O halde oylar bize demektir’ diyerek, PKK ile aralarındaki kirli bağı gözler önüne serdi.