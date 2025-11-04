Xpeng, dünyanın ilk seri üretim uçan araba fabrikasını kurdu

Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Xpeng Motors, alt kuruluşu Aridge aracılığıyla dünyanın ilk seri üretime geçmiş uçan otomobil hattını tanıttı.

Şirket, Guangzhou kentindeki dev tesisinde “Land Carrier” adlı modüler uçan aracın ilk üretim modelini kamuoyuna gösterdi.

Üretilen ilk araçlar, performans ve güvenlik testlerinde kullanılacak. Tam ölçekli üretimin ardından gelecek yıl teslimatların başlaması planlanıyor.

HEM KARADA HEM HAVADA KULLANILABİLEN MODÜLER TASARIM

Yaklaşık 120.000 metrekarelik alana kurulan tesis, karada ve havada kullanılabilen modüler araç yapısına göre tasarlandı.

“Land Carrier” iki ana parçadan oluşuyor:

Kara modülü: Üç akslı, altı tekerlekli, dört çeker sistemli ve arka tekerlekten yönlendirmeli.

Yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olan araç, standart park alanlarına sığabiliyor ve normal sürücü ehliyetiyle kullanılabiliyor.

Uçan modül: Tamamen elektrikli, altı rotorlu ve çift kanallı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Karbon fiber gövdesi sayesinde hafif ve dayanıklı olan bu modül, 270 derecelik panoramik kokpit ile geniş bir görüş alanı sunuyor.

“HASSAS VE AKILLI ÜRETİM” TESİSİ

Fabrika; kompozit malzeme, tahrik sistemleri, montaj, boya ve nihai entegrasyon olmak üzere beş ana üretim hattından oluşuyor.

Kompozit bölümünde, karbon fiber rotor kolları, kanatlar ve zemin panelleri üretiliyor. Yıllık 300 tonluk üretim kapasitesiyle, tesis dünyanın en büyük havacılık karbon fiber üretim merkezlerinden biri konumunda.

Tahrik atölyesinde, elektrikli kaldırma ve uçuş kontrol birimleri entegre ediliyor. Bu sistem, rotor ve güç ünitelerinin montaj-test hattını tam otomatik izlenebilirlik ile birleştiren dünyadaki ilk üretim altyapısı olma özelliğini taşıyor.

Boyama aşamasında kullanılan “8C6B” çok katmanlı boya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve çevresel uyumluluk sağlıyor.

Nihai montaj hattında dokuz ana sistem entegre edilirken, uçuş güvenliği bulut tabanlı kalibrasyon sistemiyle otomatik olarak test ediliyor.

OTONOM VE MANUEL UÇUŞ MODLARI

“Land Carrier”, hem manuel hem de otonom uçuş modlarını destekliyor.

Manuel modda tek kollu joystick kontrolü bulunurken, otonom modda:

Akıllı rota planlama,

Tek tuşla kalkış ve dönüş,

3D görsel algılama,

Otomatik iniş desteği

gibi gelişmiş sistemler yer alıyor.

ÇEVRECİ VE VERİMLİ ÜRETİM MODELİ

Tesis, güneş panelleri, enerji tasarruflu ekipmanlar ve dijital enerji yönetimi sistemleriyle donatıldı.

Bu sayede karbon emisyonları minimumda tutuluyor.

Fabrikanın tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda 10.000 uçan araç üretimi hedefleniyor.

İlk aşamada ise 5.000 araçlık kapasiteyle her 30 dakikada bir uçan araç üretilecek.

GELECEK GÖKYÜZÜNDE

Xpeng’in bu girişimi, yalnızca otomotiv sektöründe değil, kentsel hava taşımacılığı (UAM) alanında da tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, Çin’in bu hamlesi uçan otomobillerde küresel rekabeti kızıştıracak ve mobilitenin geleceğini yeniden tanımlayacak.