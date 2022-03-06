WSJ: ABD ile Polonya, Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçakları temin etmek için çalışıyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürütüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün ABD Kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde "Acilen savaş uçağına ihtiyacımız var" yönündeki çağrısına karşılık vermek için ABD yönetimi harekete geçti.

WSJ'ye konuyu değerlendiren Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.

Anlaşmanın ne şekilde yapılacağı ve söz konusu uçakların Ukrayna'ya hangi yollarla ulaştırılacağı gibi detayların halen çalışıldığını belirten yetkililer, anlaşmanın sağlanması halinde Kongre onayının da gerekeceğini ancak Kongre'nin böyle bir anlaşmaya onay vermeye hazır olduğunu ifade etti.