Windows 10 ekran kaydı nasıl yapılır? Windows’da ekran videosu nasıl çekilir?
Windows, 7 ile 8.1 sürümünü kullananlar için ücretsiz olarak Windows 10’a geçme fırsatı vermişti. Windows 10’a geçenler pek çok yenilikle karşılaştılar. Bu yeniliklerden biri de ekran video kaydı yapma özelliğidir. Peki Windows 10 ekran kaydı nasıl yapılır? Windows’da ekran videosu nasıl çekilir?
Windows 10 kullanıcıları harici bir programa gerek kalmadan kolayca ekran video kaydı alabilirler. Ayrıca Xbox oyun konsolu ile birleştirerek bağlantılı bir şekilde çalıştırma imkanı bulunuyor. Kullanıcılar, Windows 10 ekran kaydı nasıl yapılır? Windows’da ekran videosu nasıl çekilir? Sorularını araştırıyorlar.
Windows 10 kullanıcıları ekran kaydı almak için klavyede bulunan Windows+G tuşlarına aynı anda basması gerekiyor. Bu tuş kombinasyonuna bastıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.
Bu ekranda yer alan tuşlarla ekran kaydı veya görüntüsünü kolayca alabilirsiniz.