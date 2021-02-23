Windows, 7 ile 8.1 sürümünü kullananlar için ücretsiz olarak Windows 10’a geçme fırsatı vermişti. Windows 10’a geçenler pek çok yenilikle karşılaştılar. Bu yeniliklerden biri de ekran video kaydı yapma özelliğidir. Peki Windows 10 ekran kaydı nasıl yapılır? Windows’da ekran videosu nasıl çekilir?