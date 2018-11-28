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WhatsApp'tan tepki çeken uygulama! 2019'da devreye giriyor

Facebook bünyesinde hizmet veren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta, reklam dönemi için geri sayım başladı. Kullanıcıların tepki gösterdiği reklam gösterme uygulamasının, 2019'un ilk aylarında hizmete girmesi bekleniyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:35
WhatsApp'tan tepki çeken uygulama! 2019'da devreye giriyor

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, radikal bir değişime gidiyor.

WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı. Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

Reklam göstermeye başlayacak

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

WAbetainfo tarafından WhatsApp beta kodlarının içinde bulunan yeni bir özelliğe göre Facebook, 450 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilinen WhatsApp durum güncellemeleri özelliğinde reklam göstermeye başlayacak.

2019'un ilk aylarında devreye girecek

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019’un ilk aylarında devreye girecek.

Platforma reklam yerleştirmek Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu. Facebook ile anlaşmazlık yaşayan kurucular geçtiğimiz dönemde istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştı.

Facebook’taki yaprak dökümü 2017 yılındaki Acton istifası ile başlamış, onun ardından WhatsApp’ın bir diğer kurucusu olan Jan Koum Mayıs ayında gemiyi terk etmişti.

İtiraf gibi açıklama

2014 yılında rekor fiyata WhatsApp’ı Facebook’a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, Facebook’un kullanıcı gizliliği konusundaki politikalarını “Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” sözleri ile eleştirmişti.

Acton, Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından ‘delete Facebook’ (Facebook’u silin) kampanyasına destek vermişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:35
  1. WhatsApp
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  5. Facebook
  6. Sosyal medya

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