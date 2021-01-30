WhatsApp'tan sonra bir gizlilik ihlali daha! Kullanıcıları dinleyecek

WhatsApp’ın tepki çeken kararının ardından Spotify’dan da gizlilik ihlaline yol açan bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde kişisel verileri koruma kanununu hiçe sayan bir karar alan WhatsApp kullanıcılara dayattığı gizlilik sözleşmesi ile milyonlarca kullanıcısının tepkisini çekmişti ve geri adım atmak zorunda kalmıştı. 320 milyon takipçili, İsveç merkezli müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify da tepki çekecek bir karara imza attı.

Spotıfy kullanıcıları dinleyecek

Spotify yeni patenti sayesinde ses tanıma teknolojisini kullanarak kişinin yaşını, cinsiyetini, ruh halini, hatta o an bulunduğu ortamı öğrenmek için 'gözlem' yapabilecek. Firma henüz hayata geçirilip geçirilmeyeceği resmen belli olmayan ama patentini aldığı bu özellikle kullanıcılara daha uygun şarkılar önermeyi hedefliyor.



Spotify'in patent başvurusunda "Bizim gibi uygulamaların kullanıcıya kişiselleştirilmiş medya önerileri yapmasına yarayacak özellikler kullanması sık görülen bir durum" ifadesi yer aldı. Şu anki haliyle bu kişiselleştirilmiş önerileri tam anlamıyla yapamayan ve kullanıcılar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu belirten Spotify'a göre ses tanıma teknolojisi sayesinde kişinin yaşı ve cinsiyetiyle ilgili bilgiler toplanabilir; kişinin konuşmasının 'tonlaması, vurgusu ve ritmi' de 'mutlu mu, sinirli mi yoksa normal mi' olduğuna dair ipucu verebilir.



Spotify bahsettiği 'ruh hali, cinsiyet, yaş ve konuşma tarzı' gibi kategorilerin yalnızca birer örnek olduğunu, başka sınıflandırmaların da kullanılabileceğinin altını çizdi. Ses analiziyle elde edilecek sonuçların, kullanıcının daha önce dinlediği müzik türleri ve arkadaşlarının müzik zevkleriyle birleştirilince çok daha yerinde şarkı önerileri yapılabileceği de vurgulandı.