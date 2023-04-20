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Teknoloji WhatsApp'ta yeni özellik ortaya çıktı!
Teknoloji

WhatsApp'ta yeni özellik ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:18:00 -
WhatsApp'ta yeni özellik ortaya çıktı!

WhatsApp sürekli kendini geliştirmeye devam ederken eğlenceli işlere de imza atıyor. Bir beta sürümünde tespit edilen yeni özelliğin çok büyük beğeni kazanması bekleniyor. İşte o özellik...

 yeni özellikler sunarak kullanıcılarının yaşam kalitesini artırmaya odaklanıyor. Özellikle mesajlaşma deneyimini sürekli geliştiriyor.

WhatsApp Desktop beta geliştirmesi sırasında WABetaInfo tarafnıdan tespit edilen ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması planlanan yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

WhatsApp'ta mesajlaşmayı daha da renklendirecek animasyonlu emojilerle duyguları daha etkili bir şekilde karşı tarafa iletebilmek amaçlanıyor.

Yayınlanan bir GIF'le ortaya çıkan yeni özellikle animasyonun süresi boyunca oynaması bekleniyor. Yani kullanıcının animasyonu durdurma kontrolü olmayacak. Lottie'yle tasarlanan bu animasyonların boyutları küçük olacak ve boyutları kaliteden ödün vermeden değiştirilebilecek.

Tabi kimileri için animasyonlu emojiler dikkat dağıtıcı bulunabilir ancak genel olarak WhatsApp kullanıcısının bu emojileri sık sık karşı tarafla iletişiminde kullanması bekleniyor.
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Belki WhatsApp kullanıcılara 'animasyonlu emojilere izin ver ya da izin verme' gibi bir opsiyon oluşturarak bundan hoşnut olmayacak kullanıcılara bir seçenek sunabilir.

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