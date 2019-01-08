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WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü! Tüm kullanıcıları tehdit ediyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve kişisel verileri hedef alan WhatsApp Gold adlı uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı.

08 Ocak 2019 Salı 18:51
WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü! Tüm kullanıcıları tehdit ediyor

WhatsApp'ta geçtiğimiz yıl ortaya çıkan WhatsApp Gold adlı uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı.

WhatsApp gibi çok kullanılan uygulamalar üzerinden kullanıcılara çeşitli konularda mesajlar atılarak tuzak kuran ve böylece kişilerin oldukça yüksek miktarlardaki paralarını çalan dolandırıcılar bir kez daha 'WhatsApp Gold' ile işbaşında!

Geçtiğimiz yıl ortaya çıktı

Zira sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz yıl ortaya çıkan WhatsApp Gold adlı uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı.

WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar ile WhatsApp'ın Gold versiyonuna geçiş yapılarak çok daha avantajlı bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği belirtilirken bu mesajdaki linklere tıklayan kişiler uygulamayı indirerek tamamen savunmasız bir hale geliyor.

Tüm bilgileri alabiliyorlar

Telefona ya da bilgisayarlara kurulan bu tür uygulamalar ile birlikte kişilerin tüm kişisel bilgileri ya da yaptığı online alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin alınması mümkün olurken bu tür durumlar da kişilerin mağdur duruma düşmesine neden oluyor.

Son dönemlerde sıkça görülmeye başlanan WhatsApp mesajları ile ilgili açıklamalar yapılırken kişilerin bu tür mesajlara inanmaması gerektiği ve hiçbir şekilde bu mesajlardaki linklerin açılmaması gerektiğini belirtildi.

Uzmanlar, kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılan bu mesajlara karşı kişilerin mesajı göndereni engellemesi ve bu kişiler ile görüşmemesi gerektiğini hatırlatıldı.

Virüslü uygulamaya yönlendiriyor

Arkadaş listenizden böyle bir mesaj geldiğinde kesinlikle herhangi bir uygulama yüklemesi yapmayarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Zira Kullanıcıları virüslü bir uygulamaya yönlendiren WhatsApp Gold linki, aktarılan bilgilere göre oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Uzmanlar WhatsApp'ın Gold adı altında bir uygulaması olmadığını belirterek bu tür uygulama ve güncellemelere karşı vatandaşları uyardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:51
  1. WhatsApp
  2. WhatsApp Gold
  3. WhatsApp'ta büyük tehlike
  4. WhatsApp kullanıcıları
  5. siber saldırı
  6. Güvenlik açığı
  7. Sosyal medya
  8. internet korsanları

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