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Teknoloji Whatsapp'ta 6 güvenlik açığı ortaya çıktı
Teknoloji

Whatsapp'ta 6 güvenlik açığı ortaya çıktı

2 milyardan fazla kullancısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, güvenlik açıklarıyla ilgili bilgi verilen bir bilgilendirme sayfası oluşturarak bugüne kadar açıklanmamış 6 güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:05:00 -
Whatsapp'ta 6 güvenlik açığı ortaya çıktı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uygulamadaki güvenlik açıklarıyla ilgili bilgi verilen yeni bir bilgilendirme sayfası oluşturdu. Şirket tarafından oluşturulan bu bilgilendirme sayfasında, bugüne kadar açıklanmamış olan 6 güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Ancak yapılan açıklamada, söz konusu bu güvenlik açıklarının hiçbir kullanıcıyı etkilemediği belirtildi.

Ortaya çıkan 6 güvenlik açığından 5'inin tespit edildiği gün, 1'inin ise birkaç gün içerisinde kapatıldığı ifade edildi. Öte yandan şirket, bu güvenlik açıklarının kullanıcıları etkilediğine dair herhangi bir kanıta ulaşamadıklarını belirtti.

Yetkililer önlem alacak

Ayrıca tespit edilen güvenlik açıklarının yaklaşık 2'sinin, ugulamanın 'Bug Bounty' isimli ödül programı aracılığıyla; diğerlerinin ise otomatik sistemler ve rutin kontroller sırasında keşfedildiği aktarıldı. Şirket yetkilileri, güvenlik açıklarıyla ilgili her türlü çalışmayı önemsediklerini kaydetti.

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