WhatsApp’ı toplam kaç kişi sildi?

WhatsApp’ın son güncelleme kararından sonra milyonlarca kişi BİP, Telegram, Yaay ve Signal gibi alternatif uygulamalara geçme kararı aldı. Özellikle Telegram, çok kısa sürede milyonlarca kullanıcı kazandı.

WhatsApp, yapılan bu boykotlar sebebiyle tekrardan bir açıklama yaparak 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak olan bu yeni gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs tarihine ertelendiği bildirdi. Kullanıcılar bu açıklamaya rağmen WhatsApp’ı silmeye ve farklı uygulamalara geçmeye devam etti.

Türkiye’de WhatsApp’ı kaç kişi sildi?

Son haftalarda ülkemizde toplam 2 milyon kullanıcının WhatsApp'ı telefonundan sildiği bildirildi. Pek çok kullanıcı da WhatsApp'ı silmese de farklı uygulamaları kullanmaya devam ettiler.