Whatsapp'a iki yeni özellik geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, arşivlenmiş sohbetlerden gelen mesajların ana sohbet ekranına düşmemesini sağlayan ve bir sohbette fotoğraf ya da video gibi içerik gönderirken eklenen emojilerin hizalanmasını sağlayan iki yeni özelliği test etmeye başladı.

Android beta sürümünü güncelleyen Whatsapp'ın test etmeye başladığı iki özellik, henüz tüm kullanıcıların hizmetine sunulmadı. 2.20.199.8 Android beta sürümü ile ortaya çıkan söz konusu yeni özelliklerin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.