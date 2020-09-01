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Teknoloji Whatsapp'a 'duvar kağıdı özelleştirme' özelliği geliyor
Teknoloji

Whatsapp'a 'duvar kağıdı özelleştirme' özelliği geliyor

Whatsapp, uygulamanın Android beta sürümünü güncelleyerek farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtlarının kullanılabilmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 04:39:00 -
Whatsapp'a 'duvar kağıdı özelleştirme' özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uygulamanın Android beta sürümünü güncelledi. Yeni güncellemeyle birlikte şirket, farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtlarının kullanılabilmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Yeni özellik kapsamında kullanıcılar, farklı sohbetleri için farklı duvar kağıtları kullanabilecek. Ayrıca, kullanıcıların istedikleri herhangi bir fotoğrafı da duvar kağıdı olarak kullanmaları sağlanacak.

Duvar kağıdı özelleştirme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak yeni özelliğin İOS ve Android platformlarında ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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