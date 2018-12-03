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WhatsApp'a bomba özellik eklendi! Bundan sonra mesajlarda...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek yeni bir haber daha geldi. Sosyal medya devi Facebook'un desteğini aldıktan sonra daha da güçlü adımlar atan WhatsApp, yeni güncellemeyle sesli mesaj özelliğine bir kolaylık daha ekledi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
WhatsApp'a bomba özellik eklendi! Bundan sonra mesajlarda...

Popüler uygulama WhatsApp'a birbiri ardına yeni özellik geliyor. Bu kez kullanıcılar bakın WhatsApp'ta neyle karşılaşacak? Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği özellik ile gündemde.

WhatsApp'ın beta güncellenmesi ile programa dahil olan özellik sesi mesajları art arda dinleme imkanı sunuyor. Ardışık sesli mesaj özelliği ile WhatsApp kullanıcıları artık gönderilen her dosya için oynat tuşuna ayrı ayrı basma ihtiyacı duymayacak. İşte detaylar...

Ardışık sesli mesaj özelliği

Son yayınlanan WhatsApp beta güncellemesiyle, şirket kullanıcılarına ardışık sesli mesaj özelliği yayınlamaya hazırlanıyor.

Henüz test aşamasındaki bu özellik sayesinde kullanıcılar art arda gelen ses kayıtlarına bir kez 'oynat' tuşuna basmak yeterli olacak.

Bu sayede, kullanıcıların art arda gelen her ses kaydı için ayrı ayrı 'oynat' tuşuna basmaya gerek kalmayacak.

Ayrıca, tüm sesli mesajlar dinlendiğinde kullanıcılar özel bir sesle uyarılacak. Böylece, kullanıcılar hiçbir sesli mesajı dinlemeden geçmiş olmayacak.

iOS işletim sistemine eklendi

Geçtiğimiz günlerde de yaptığı güncellemeyle WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu eklendi. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz.

Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki, bulunduğunuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz.

Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
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  4. Ardışık sesli mesaj özelliği
  5. sosyal medya

YORUM YAZ

  • Ismet HaciIsmet Haci19 dk önce
    Neden sürekli Whatsapp reklamı yapıyorsunuz?
  • muratmurat30 dk önce
    Facebook elledikçe zamanla b..ku çıkar bunun da.
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