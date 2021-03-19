WhatsApp ve Instagram çöktü mü?
WhatsApp ve Instagram'da erişim problemi yaşandığı belirtildi. Birçok kullanıcı Twitter üzerinden WhatsApp çöktü, Instagram erişim sorunu hakkında araştırma yapıyor. Peki WhatsApp ve Instagram çöktü mü?
Son dakika haberine göre; WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunun tüm dünya genelinde yaşandığı ifade ediliyor.
Birçok kullanıcı WhatsApp Instagram gibi uygulamalara girdiklerinde internet erişim problemi yaşadı. Kullanıcılar 'WhatsApp çöktü mü, Instagram çöktü mü' gibi aramalar yapıyor.
Erişim sağlandı
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, 1 saat süren erişim sorunun ardından tekrar erişime açıldı.