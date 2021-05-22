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Teknoloji WhatsApp sözleşmesini onaylayanların sözleşmesi iptal mi?
Teknoloji

WhatsApp sözleşmesini onaylayanların sözleşmesi iptal mi?

WhatsApp sözleşmesini onaylamıştım ne olacak? Son birkaç aydır WhatsApp’ın değişen gizlilik sözleşmesi konusu en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Pek çok kişi WhatsApp uygulamasından ayrılıp yerli alternatifleri kullanmaya başladı. WhatsApp, gizlilik sözleşmesinin onaylanmasıyla ilgili süreci mayıs ayına ertelemişti. Konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Peki, WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 08:44:00 -
WhatsApp sözleşmesini onaylayanların sözleşmesi iptal mi?

WhatsApp, 11 Ocak’ta kullanıcılarının yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmelerini istemişti. Yaşanan gelişme sebebiyle milyonlarca kişi WhatsApp’tan ayrılıp alternatif uygulamalara yöneldi. Son olarak WhatsApp 15 Mayıs’a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesaplarının silineceğini duyurdu. Ancak WhatsApp bu kararından geri adım attı. Peki, gizlilik sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?

WhatsApp sözleşmesini onaylayanların sözleşmesi iptal mi?

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021'de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı.

Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

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