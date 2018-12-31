WhatsApp o telefondan desteğini çekiyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor

Zira WhatsApp önümüzdeki dönemde bir modele verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.

WhatsApp, bugünden itibaren Nokia S40 serisini desteklemeye son veriyor.

Facebook ayrıca WhatsApp’ın Android 2.3.7 ve daha eski sürümlere sahip akıllı telefonların da 1 Şubat 2020 itibari ile desteğini sonlandıracağını açıkladı.

İOS 7 işletim sistemini kullanmaya devam eden iPhone’lar da yine 1 Şubat 2020 itibari ile WhatsApp tarafından desteklenmeyecekler.