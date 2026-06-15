WhatsApp mesajlarında devrim: Artık istediğiniz saatte gidecek

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli olarak yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise Meta bünyesindeki platformun çok sevindirici bir yenilik getireceği görüldü.

WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünde test edilen bu özellik, iPhone’lardaki WhatsApp uygulamasına mesaj zamanlama işlevi getirecek. Gelin detayları bakalım.

MESAJLARI ZAMANLAYIP İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GÖNDEREBİLECEKSİNİZ

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere mesaj zamanlama özelliği ile kullanıcılar, bir mesajı istediği zamana ayarlayıp tam o zaman gönderilmesini sağlayabilecek. Böylece belli bir zamanda göndermeniz gereken mesajı unutma gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.

Özellik, “Gönder” butonuna basılı tuttuğunuzda kullanılacak. Böylece mesajı istediğiniz tarih ve saate zamanlayabileceksiniz. Zamanlamalar, sizin özelliği açtığınız anın 10 dakika sonrası itibarıyla başlayacak. Ayrıca gruplarda da çalışacak.

WhatsApp’ın yeni özelliğinin kullanıcıları çok sevindireceğini söylemek mümkün. Mesaj zamanlama, şimdilik test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.