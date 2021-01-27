WhatsApp mesajlarına otomatik cevap veriliyor mu?

Kullanıcıların gizli bilgilerine ulaşmak için gizlilik sözleşmesi dayatmasıyla gündeme gelen WhatsApp bu defa kötü amaçlı bir yazılım ile gündemde. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, WhatsApp'ta kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım keşfedildi. Aynı habere göre, WhatsApp üzerinden yayılan bir link buna tıklayan kullanıcıları ‘Google Play‘ görünümlü bir internet sitesine aktarıyor. Bu linke tıklayan kullanıcıların rehberindeki kişilere ulaşan yazılım WhatsApp üzerinden gelen mesajlara otomatik olarak yanıt vermeye başlıyor. Siber güvenlik uzmanları "WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" ifadelerini kullanıyor.

Uzakta WhatsApp mesajı nasıl gönderilir?

Meşgulken veya ofis dışındayken, uzakta mesajları ayarlayarak bütün kişilerinize veya belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mesaj gönderebilirsiniz. Dilerseniz uzakta mesajınızı belirli zamanlarda, örneğin işletmenizin kapalı olduğu saatlerde otomatik olarak devreye girecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Uzakta mesajları sadece telefonunuzda aktif bir İnternet bağlantısı olduğunda gönderilir.

Uzakta mesajlarını ayarlamak için: