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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! O telefonlardan desteğini çekti

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alana popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün sabah saatlerinde aldığı flaş bir kararla bazı telefon modellerine olan desteğini geri çekme kararı aldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:49
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! O telefonlardan desteğini çekti

WhatsApp kullanmakta olan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün saat 8 sıralarında aldığı bir kararla birlikte bazı eski model telefonlara olan desteğini geri çekme kararı aldı.

WhatsApp'ın aldığı bu karar doğrultusunda popüler mesajlaşma uygulaması artık bu telefonlarda kurulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefon kullanması için yönlendirilecek.

Peki WhatsApp'ın bu kararından hangi telefonlar etkilenecek?

İşte WhatsApp'ın desteğini çektiği telefonlar

Nokia 206

Nokia 208

Nokia 301

Nokia 515

Nokia Asha 201 ve 503 arası modeller

Android 2.3.7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)

iOS 7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:49
  1. WhatsApp
  2. WhatsApp kullanıcıları
  3. WhatsApp o telefonlardan desteğini çekti
  4. güncelleme desteği
  5. Nokia 206
  6. Nokia 208
  7. Nokia 301
  8. Nokia 515
  9. Android
  10. İOS

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