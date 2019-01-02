WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! O telefonlardan desteğini çekti
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alana popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün sabah saatlerinde aldığı flaş bir kararla bazı telefon modellerine olan desteğini geri çekme kararı aldı.02 Ocak 2019 Çarşamba 14:49
WhatsApp kullanmakta olan milyonlarca kişiyi oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün saat 8 sıralarında aldığı bir kararla birlikte bazı eski model telefonlara olan desteğini geri çekme kararı aldı.
WhatsApp'ın aldığı bu karar doğrultusunda popüler mesajlaşma uygulaması artık bu telefonlarda kurulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefon kullanması için yönlendirilecek.
Peki WhatsApp'ın bu kararından hangi telefonlar etkilenecek?
İşte WhatsApp'ın desteğini çektiği telefonlar
Nokia 206
Nokia 208
Nokia 301
Nokia 515
Nokia Asha 201 ve 503 arası modeller
Android 2.3.7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)
iOS 7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)
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