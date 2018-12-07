WhatsApp kullananlara kötü haber! O telefonların fişini çekiyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki dönemde bazı modellere verdiği desteği çekeceğini ve o telefonlarda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacağını duyurdu.07 Aralık 2018 Cuma 15:15
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.
Resmen duyurdu
WhatsApp, önümüzdeki dönemde bazı modellere verdiği desteği çekeceğini duyurdu. Artık bazı telefonlarda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.
Söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından desteği yitirecek işletim sistemleri şöyle...
iOS 7
Windows Phone 8.1 ve Android 4.0 altı işletim sistemleri
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