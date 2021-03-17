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Teknoloji Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 2021
Teknoloji

Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 2021

WhatsApp’ın çalışmadığı iPhone hangileri? Whatsapp'ın çalışmayacağı iPhone’lar merak ediliyor. WhatsApp'a milyonlarca telefon kullanıcısını üzen kararını açıkladı. WhatsApp, iPhone güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyi bırakacağını duyurdu. WhatsApp’ın bu açıklaması sonrası WhatsApp hangi telefonlarda güncelleme yapmayacak? WhatsApp’ın çalışmadığı iPhone hangileri? soruları merak edilmeye başlandı. Peki WhatsApp iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyecekmi?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:11:00 - 2021-03-17 16:12:53
Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 2021

2021 yılında Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar için yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıma sahip olan Whatsapp, 2021 yılında bazı telefonlarda hizmet vermeyi durduracağını açıklamıştı. Kullanıcıların mahrem bilgilerine göz diken WhatsApp’dan iPhone kararı çıktı. NTV’de yer alan habere göre, WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldı. Şirket eski nesil iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. Yani bu cihazlardan destek çekilmiş oldu. Şirket yeni yıldan itibaren iOS 9'un altında çalışan telefonlara destek vermeyi bırakmıştı. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor. Apple iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı.

Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar hangileri?

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2, WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı iOS cihaz, iPhone 4 olacak. Ancak kullanıcılar, iPhone ‘4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S‘ gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı çalıştırabilecek.

 

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