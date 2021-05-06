Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesine yönelik yeni politikası uzun süre tartışıldı. Pek çok kişi WhatsApp’tan ayrılıp yerli uygulamaları kullanmaya başladı. Tartışmaların ardından WhatsApp gizlilik sözleşmesi başvuru tarihini 15 Mayıs’a uzatmıştı. Peki, 15 Mayıs’a kadar gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse WhatsApp kullanılamayacak mı?

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarını ne zaman silecek?

WhatsApp gizlilik sözleşmesine ilişkin yeni politikasının tartışılması sebebiyle peş peşe açıklama yapmış ve süreci uzatmıştı. WhatsApp kullanıcılarının 15 Mayıs’a kadar gizlilik sözleşmesini kabul etmesi gerekiyor.

Şayet kullanıcılar sözleşmeyi kabul etmezse, uygulamaya gelen mesaj ve aramaları göremeyecek. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları 120 gün boyunca pasif olacak. Bu sür zarfında kullanıcılar sözleşmeyi kabul ederse hesapları aktif hale gelecek. 120 gün sonunda kullanıcılar hesaplarını aktif hale getirmezse, hesapları silinecek.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.