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Teknoloji WhatsApp fotoğraf otomatik siliniyor mu? WhatsApp’ta otomatik fotoğraf nasıl siliniyor?
Teknoloji

WhatsApp fotoğraf otomatik siliniyor mu? WhatsApp’ta otomatik fotoğraf nasıl siliniyor?

WhatsApp otomat fotoğraf indirme kapatma nasıl yapılır? WhatsApp üzerinden bir arkadaşınıza normal zamanlarda fotoğraf attığınızda silmek istediğiniz fotoğraflar otomatik silinmiyordu. Ancak WhatsApp, fotoğrafların otomatik silinmesi içni harekete geçti. Peki WhatsApp’ta otomatik fotoğraf nasıl siliniyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:54:00 -
WhatsApp fotoğraf otomatik siliniyor mu? WhatsApp’ta otomatik fotoğraf nasıl siliniyor?

Kullanıcısının mahrem bilgilerine göz diken WhatsApp, milyonlarca vatandaştan tepki almasına rağmen gizlilik sözleşmesi dayatmasından vaz geçmemişti. Kullanıcılarını bir hayli ürküten WhatsApp, yeniden kullanıcısının gözüne girmek için yeni özellikleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Yapılan yeni bir fotoğraf gönderme butonu ile birlikte karşı tarafta size ait fotoğraflar kalmayacak. Diyelim ki herhangi birisine silinmesini istediğiniz bir fotoğraf gönderdiğiniz. Bu butona tıklamanız ile birlikte karşı tarafa kendiliğinden silinen fotoğraf iletmiş olursunuz. WhatsApp geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılan bu güncelleme ile ilgili birçok detay belli oldu. Sadece dokunma butonu şeklinde ortaya çıkabilecek bu özellik aslında bazı eksikliklere sahip. Mesela herhangi birisi böyle mesajlar ilettiğinde ekran fotosu karşı taraftan alınabilecek. WhatsApp geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılan bu güncelleme ile ilgili birçok detay belli oldu. Sadece dokunma butonu şeklinde ortaya çıkabilecek bu özellik aslında bazı eksikliklere sahip. Mesela herhangi birisi böyle mesajlar ilettiğinde ekran fotosu karşı taraftan alınabilecek.

WhatsApp fotoğraf otomatik siliniyor mu?

İşin aslına bakacak olursak bu son derece büyük bir açık. Eğer karşı tarafa kendiliğinden silinen bir fotoğraf göndermek istiyorsanız bunun ekran fotosunu alınmasını muhtemelen uygun görmezsiniz. Ancak WhatsApp tuhaf bir şekilde böyle bir sisteme izin verecek. Bu tür fotoğraf dosyalarının daha çok özel verilerden oluşması bekleniyor. Yani karşı tarafa son derece özel fotoğrafların gönderilmesi amacıyla kullanılacağını düşünüyoruz.

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