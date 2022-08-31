West Ham-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta?
West Ham-Tottenham CANLI İZLE | Premier Lig'in 5.haftasında West Ham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, West Ham-Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında West Ham-Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
West Ham-Tottenham maçı ne zaman saat kaçta?
West Ham-Tottenham 31 Ağustos Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 21.30'da oynanacak maç beIN Max 2'den naklen yayımlanacak.
West Ham-Tottenham muhtemel 11’ler:
West Ham: Fabianski, Kehrer, Zouma, Ogbonna, Coufal, Soucek, Rice, Fornals, Emerson, Antonio, Bowen
Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic, Kulusevski, Kane, Son