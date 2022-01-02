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Spor West Ham, C.Palace engelini aştı
Spor

West Ham, C.Palace engelini aştı

İngiltere Premier Lig'de West Ham United deplasmanda Crystal Palace'yi 3-2'lik skorla mağlup etti ve yeni yıla 3 puanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 04:30:00 -
West Ham, C.Palace engelini aştı

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile West Ham United karşı karşıya geldi. Ligin 21. haftasında oynanan müsabakayı West Ham United 3-2'lik skorla kazandı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Michail Antonio, 25. dakikada ve 45. dakikada penaltıdan Manuel Lanzini kaydetti.

Crystal Palece'ın golleri ise 83. dakikada Odsonne Edouard ve 90. dakikada Michael Olise'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından West Ham United, puanını 34'e yükseltti. Crystal Palace ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham United, kendi sahasında Norwich City'yi ağırlayacak. Crystal Palace ise Brighton deplasmanına konuk olacak.

 

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