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Spor Welinton: Maalesef hata yaptık
Spor

Welinton: Maalesef hata yaptık

Beşiktaş'ta Welinton, Sporting'e Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'lik skorla yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 22:37:00 -
Welinton: Maalesef hata yaptık

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 yenildi. Siyah-Beyazlılar Devler Ligi'nde 3. maçından da yenilgi ile ayrıldı. Sporting'de ilk 2 golü Coates kornerden kaydetti.

Maçın ardından Exxen TV'ye konuşan Welinton, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önem taşıdı. Takım olarak duruş hatası yaptık. Takım olarak duran toplara iyi çalışmıştık maalesef hata yaptık. Duran topta hata yaptık ve golü yedik." şeklinde konuştu.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 3 Kasım'da Portekiz'de olacak.

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