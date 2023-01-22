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Spor Weghorst yediği kaba pisledi! Olay açıklamalar...
Spor

Weghorst yediği kaba pisledi! Olay açıklamalar...

Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst'a Premier Lig devi Manchester United talip olmuş ve Hollandalı Wout Weghorst Beşiktaş ile bağlarını hızlıca koparmıştı. Kimilerinin çok eleştirdiği kimilerinin ise anlayış ile karşıladığı bu sansasyonel transferden sonra, Manchester United'ın yeni forvetinden önemli bir açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2023-01-22 15:31:00 -
Weghorst yediği kaba pisledi! Olay açıklamalar...

Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst'a Premier Lig devi Manchester United talip olmuş ve Hollandalı Wout Weghorst Beşiktaş ile bağlarını hızlıca koparmıştı. Kimilerinin çok eleştirdiği kimilerinin ise anlayış ile karşıladığı bu sansasyonel transferden sonra, Manchester United'ın yeni forvetinden önemli bir açıklama geldi. 

Wout Weghorst, Beşiktaş'a kiralık olarak İngiltere'den gelmiş ve gösterdiği performans ile Beşiktaş taraftarı başta olmak üzere herkesi memnun etmişti. Hollandalı forvet, Süper Lig'in ardından 2022 Dünya Kupası'nda da özel bir performans gösterince tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve akabinde ise Manchester United'ın transfer listesine girmişti. Bu süreç ile birlikte Kasımpaşa maçında yaptığı gol sevinci ile adeta Türkiye'ye veda eden golcü futbolcu, pek çok soru işareti yaratmıştı.

Akşam'a göre; en nihayetinde ise her şey çok hızlıca gelişmiş ve Wout Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu. Sky Sports'a açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, birkaç kritik noktaya değindi.

"Akşam çok geç olmuştu ve Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun olmadığım için menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bu konudan ciddi anlamda şikayetçiydim. Daha sonra ise kucağımda bebeğim ile yatakta uzanırken menajerimden mesaj geldi. Manchester United'ın beni istediğini söyledi ve asla unutamayacağım bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kırmızı Şeytanlar'da olmak çok özel bir durum ve ben bu kulüp için elimden geleni yapacağım."

Beşiktaş'ın eski forvetinin, 'antrenmanlardan memnun değildim' demesi ekstra dikkat çekti. Oyuncunun açıklamaları Türkiye'deki futbol düzeni hakkında düşündürdü.

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