Warriors son saniye basketiyle kaybetti - Minnesota Timberwolves, uzatmanın son saniyesinde Karl-Anthony Towns'un serbest atıştan bulduğu sayının yardımıyla Golden State Warriors'ı yendi- Boston Celtics ise konuk ettiği Indiana Pacers karşısında Kyrie Irving'in son saniye basketiyle kazandı



ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda bulduğu basketle 131-130 mağlup etti. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, bu sezon play-off bileti alamayan Minnesota Timberwolves, konuk ettiği lider Golden State Warriors'ı normal süresi 115-115 biten maçta uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 131-130 yendi. Sezonun 34. galibiyetine ulaşan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 24 sayı, 9 ribaunt, Josh Okogie 21 sayı, Jerryd Bayless 17 sayı, 6 asist, takımına son saniyede serbest atıştan bulduğu basketle galibiyeti getiren Karl-Anthony Towns ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı. Bu sezon 24. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 37 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Durant 23 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

- Celtics son saniye basketiyle kazandı

Doğu Konferansı'nda play-off'u garantileyen takımların mücadelesinde Boston Celtics, sezonun 45. galibiyetini, konuk ettiği Indiana Pacers'ı son saniye basketiyle 114-112 yenerek aldı. Celtics'e galibiyeti getiren son saniye basketini kaydeden all-star Kyrie Irving 30 sayı, 5 asist, Al Horford 19 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Aron Baynes da 13 sayı, 13 ribaunt üretti. Sezonun 31. mağlubiyetini alan Pacers'ta Bojan Bogdanovic 27 sayı, Thaddeus Young 18 sayı, 9 ribaunt, Myles Turner ise 15 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı. NBA'de yarın 9 maç oynanacak.

- Sonuçlar Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-112 Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 98-118 Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 131-130 (uzatmalarda) Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-115 Utah Jazz-Washington Wizards: 128-124 Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 129-115





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