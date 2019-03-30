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Warriors son saniye basketiyle kaybetti

- Minnesota Timberwolves, uzatmanın son saniyesinde Karl-Anthony Towns'un serbest atıştan bulduğu sayının yardımıyla Golden State Warriors'ı yendi- Boston Celtics ise konuk ettiği Indiana Pacers karşısında Kyrie Irving'in son saniye basketiyle kazandı

30 Mart 2019 Cumartesi 10:18
Warriors son saniye basketiyle kaybetti


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda bulduğu basketle 131-130 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, bu sezon play-off bileti alamayan Minnesota Timberwolves, konuk ettiği lider Golden State Warriors'ı normal süresi 115-115 biten maçta uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 131-130 yendi.

Sezonun 34. galibiyetine ulaşan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 24 sayı, 9 ribaunt, Josh Okogie 21 sayı, Jerryd Bayless 17 sayı, 6 asist, takımına son saniyede serbest atıştan bulduğu basketle galibiyeti getiren Karl-Anthony Towns ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

Bu sezon 24. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 37 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Durant 23 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.


- Celtics son saniye basketiyle kazandı


Doğu Konferansı'nda play-off'u garantileyen takımların mücadelesinde Boston Celtics, sezonun 45. galibiyetini, konuk ettiği Indiana Pacers'ı son saniye basketiyle 114-112 yenerek aldı.

Celtics'e galibiyeti getiren son saniye basketini kaydeden all-star Kyrie Irving 30 sayı, 5 asist, Al Horford 19 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Aron Baynes da 13 sayı, 13 ribaunt üretti.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan Pacers'ta Bojan Bogdanovic 27 sayı, Thaddeus Young 18 sayı, 9 ribaunt, Myles Turner ise 15 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de yarın 9 maç oynanacak.


- Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-112

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 98-118

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 131-130 (uzatmalarda)

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-115

Utah Jazz-Washington Wizards: 128-124

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 129-115



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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:18
  1. Boston Celtics
  2. Golden State Warriors
  3. Indiana Pacers
  4. Minnesota Timberwolves

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