Wall Street Journal'dan 'Irak' iddiası: ABD geri çekiyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki askerlerinin üçte birini geri çekeceği iddia edildi.

Üst düzey yetkililerden bilgi aldığını belirten Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığının gelecek 2 ya da 3 ay içerisinde Irak'taki asker sayısını üçte bir oranda azaltmayı düşündüğünü ileri sürdü.

Irak'ta halihazırda 5 bin 200 civarında ABD askeri olduğuna işaret edilen haberde, bu hamle ile asker sayısının 3 bin 500 civarına düşeceği bildirildi.

Ayrıca konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından veya Irak'ın Washington Büyükelçiliğinden bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Trump: Orada kalmak zorunda olmadığımız günü sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos tarihinde Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Trump, ABD askerlerini Irak'tan hızlı bir şekilde çıkardıklarını ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Başkanı, Irak ile petrol anlaşmaları yaptıklarını, bölgeden çekildiklerinde Irak'ın kendini savunabilecek güçte olmasını ümit ettiklerini belirtmişti.

Irak'taki askeri üsten çıktılar

ABD, 23 Ağustos tarihinde de Irak’ın başkenti Bağdat’ın 20 kilometre kuzeyinde bulunan Taci Askeri Üssü’nden çekildiğini duyurmuştu.

Son aylarda İran’ın saldırısına uğrayan Taci Askeri Üssü'ne ilişkin gerçekleştirilen açıklamada, koalisyonun askeri personelinin hareketinin uzun zamandır Irak hükümeti ile koordineli bir şekilde yürütüldüğü, Taci Askeri Üssü’nde 2 binden fazla asker bulunduğu ve bunların birçoğunun geçen aylarda bölgeden ayrıldığı ifade edilmişti.