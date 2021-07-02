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Ekonomi Vuran 4x4 Havan Aracı ilk Kosova’ya ihracat edilecek
Ekonomi

Vuran 4x4 Havan Aracı ilk Kosova’ya ihracat edilecek

Türk savunma sanayisi firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı’nın ilk ihracatı Kosova’ya yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:48:00 - 2021-07-02 19:49:34
Vuran 4x4 Havan Aracı ilk Kosova’ya ihracat edilecek

Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen Vuran 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç bir süredir Türk güvenlik güçlerinin envanterinde görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda Vuran 4x4’ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve ASELSAN tarafından geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Yurt dışında ilgi görüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu muharebe tecrübesi ve vizyonunun Türk savunma sanayisinin dinamikleriyle buluşturularak Türk mühendisleri tarafından ürüne dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Vuran 4x4 Havan Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri referansıyla yurt dışında da ilgi gördü. Vuran 4x4 Havan Aracı’nın ilk ihracat haberi de Kosova’dan geldi. Son dönemde Balkanlar’a yönelik gerçekleştirdiği ihracat başarılarına bir yenisini ekleyen BMC, Vuran 4x4 Havan Aracı’nın ilk yurt dışı satışını Kosova Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında gerçekleştirdi.

Teslimatlar sürecek

Vuran 4x4 Havan Aracı’ndan ilk etapta 2 adet üretilip teslim edilecek. Araçların üretimi BMC ve ASELSAN ortaklığında yapılacak. “Mehmetçik’in yeni süngüsü” olarak nitelendirilen ASELSAN’ın 120 milimetre havan silah sistemi Alkar’ın kullanıldığı araç, yüksek hareket ve beka kabiliyetiyle zorlu iklimsel ve coğrafi koşullarda görev yapabiliyor.

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