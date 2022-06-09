Vural Çelik kimdir? Vural Çelik hangi dizilerde filmlerde oynadı?
Vural Çelik kim? Oyuncu Vural Çelik'in kariyeri merak ediliyor. Peki, Vural Çelik kim kaç yaşında?
Pek çok kişi oyuncu Vural Çelik’in kim olduğunu, hangi dizilerde oynadığını araştırıyor. Peki, Vural Çelik kim?
Vural Çelik kimdir? Vural Çelik hangi dizilerde filmlerde oynadı?
Vural Çelik 18 Mart 1973'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Vural Çelik küçük yaşta oyunculuğu ilgi duymaya başladı.
Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.
Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir.
Vural Çelik oynadığı filmler:
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Bardaki Genç
G.O.R.A (2003) - Muhasebeci
Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem
Beni de Götür (2010) - Ahmet
Vural Çelik oynadığı diziler:
Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam
Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat
Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu
Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural
Nuri (2011) - Mesut
Yahşi Cazibe (2011) - Muco Ağa
Seksenler (2012-2014) - Niyazi