Pek çok kişi oyuncu Vural Çelik’in kim olduğunu, hangi dizilerde oynadığını araştırıyor. Peki, Vural Çelik kim?

Vural Çelik kimdir? Vural Çelik hangi dizilerde filmlerde oynadı?

Vural Çelik 18 Mart 1973'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Vural Çelik küçük yaşta oyunculuğu ilgi duymaya başladı.

Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir.

Vural Çelik oynadığı filmler:

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Bardaki Genç

G.O.R.A (2003) - Muhasebeci

Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem

Beni de Götür (2010) - Ahmet

Vural Çelik oynadığı diziler:

Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam

Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat

Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu

Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu

Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural

Nuri (2011) - Mesut

Yahşi Cazibe (2011) - Muco Ağa

Seksenler (2012-2014) - Niyazi