Vücuttaki ödemi söküp atan 5 tarif: Altın değerinde tavsiye, herkes yapsın! Püf noktası detayı altını kısmak
El, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen ödem, vücudun sıvı toplayarak şişmesi şeklinde gelişmektedir. ödemi olanlar bu habere dikkat! her şeyi bilen isim tarif verdi. 2 Eğer vücudunuzda şişkinlik söz konusuysa ve çözüm bulamıyorsanız bu tarifler tam size göre! Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan ödem atıcı 5 detoks tarifi paylaştı. Günler sonra amacınıza ulaşabileceksiniz. Bu tarif herkesi şok edecek. İşte dikkat çeken o tarifler...
Ödem atan altın değerinde tavsiyeler... Ödem Atıcı Çay tariflerinde en etkili tarifler...
Tarif 1:
1 orta boy kırmızı pancar, 1 adet yeşil elma, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 2 adet havuç. Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve zeytinyağı ekleyip için.
Tarif 2:
1 orta boy salatalık, 3 adet kereviz sapı, çeyrek limon suyu, 250 ml yeşil elma suyu. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karına tüketin.
Tarif 3:
1 bağ maydanoz sapı, 3 yaprak nane, 1 avuç dereotu, 2 adet salatalık, 1 adet elma, 1 bardak su. Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Suyu ekleyerek, ikindi ara öğününde tüketebilirsiniz.
Tarif 4:
1.0 lt su, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1/3 demet maydanoz, 3-4 dilim elma, 3-4 dilim zencefil, 2 dilim ananas. Her yemekten önce 1 bardak kadar tüketebilirsiniz.
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Tarif 5:
Ödem atıcı bağırsak dostu tarif; 1 bardak yeşilçay (demlenmiş soğutulmuş), 1 adet salatalık, 1 dilim ananas, 10 tane kiraz, 5 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı çörekotu veya keten tohumu.
Çekirdekleri ayrılmış olan bağırsak dostu kirazlar ve tüm malzemeleri smoothie olacak şekilde blenderize ediyoruz ve günde 1 bardak 1 ara öğüne denk geleceğini unutmadan tüketebiliriz.1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir.
Şok eden tarif püf noktası ocakta altını kısarak yapmak!
Karışım 10-15 dakika kaynatılır.
Kaynadıktan altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir.
3-4 dakika demlendikten sonra çayınız hazır.