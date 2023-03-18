Vücuttaki ödemi söküp atan 5 tarif: Altın değerinde tavsiye, herkes yapsın! Püf noktası detayı altını kısmak

El, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen ödem, vücudun sıvı toplayarak şişmesi şeklinde gelişmektedir. ödemi olanlar bu habere dikkat! her şeyi bilen isim tarif verdi. 2 Eğer vücudunuzda şişkinlik söz konusuysa ve çözüm bulamıyorsanız bu tarifler tam size göre! Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan ödem atıcı 5 detoks tarifi paylaştı. Günler sonra amacınıza ulaşabileceksiniz. Bu tarif herkesi şok edecek. İşte dikkat çeken o tarifler...