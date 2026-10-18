Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

'SON 4 AY ÇOK ÖNEMLİ' Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Elif Ural, sağlık turizminde 2025 yılının iyi geçtiğini, sonraki yıllar için belirlenen hedeflerin ise daha yüksek olduğunu söyledi. 2026'nın ilk 6 ayındaki hasta sayısının geçen yılın aynı döneminin altında kaldığını belirten Ural, gelir açısından daha yüksek seviyeye ulaşıldığını ifade etti. Ural, "Kişi başı gelirlerde 2025'te ortalama bir hastanın 2 bin 200 dolar civarında geliri varken, bu yıl ilk 6 ayda 2 bin 600 seviyelerine ulaşmış bir gelirimiz var" dedi. 2025 yılını yaklaşık 1,5 milyon hasta ve 3 milyar dolar gelirle tamamladıklarını aktaran Ural, 2026'nın ilk 6 ayında 563 bin 327 hasta ve 1,5 milyar dolar gelir seviyesine ulaşıldığını söyledi. Yaz döneminde gelirlerde düşüş yaşandığını belirten Ural, uçak ve konaklama fiyatlarındaki artışın da sağlık turizmini etkilediğini kaydetti. Eylül ve aralık aylarında sağlık hizmetlerine yönelik talebin arttığına dikkati çeken Ural, yılın kalan döneminin önemine işaret ederek, "Son 6 ay tabii ki çok önemli; çünkü yazın gelirlerde düşüş var. Türkiye'nin aynı zamanda bir turizm ülkesi olması, uçak fiyatlarının, konaklama fiyatlarının biraz daha yükselmesi. O yüzden hastaların daha rağbet ettiği bir döneme girdiğimizden dolayı son 4 ay bizim için çok daha önemli ve çok daha hızlı gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.