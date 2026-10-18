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Sağlık
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Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

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Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

Türkiye’nin sağlık altyapısındaki güçlü atılımları ve yüksek hizmet kalitesi, sağlık turizminde meyvelerini vermeye devam ediyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 563 binden fazla yabancı hastaya hizmet sunan Türkiye, hasta başına düşen ortalama geliri 2 bin 200 dolardan 2 bin 600 dolara yükselterek milli ekonomiye yaklaşık 1,58 milyar dolarlık dev katkı sağladı.

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Foto - Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

'SON 4 AY ÇOK ÖNEMLİ' Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Elif Ural, sağlık turizminde 2025 yılının iyi geçtiğini, sonraki yıllar için belirlenen hedeflerin ise daha yüksek olduğunu söyledi. 2026'nın ilk 6 ayındaki hasta sayısının geçen yılın aynı döneminin altında kaldığını belirten Ural, gelir açısından daha yüksek seviyeye ulaşıldığını ifade etti. Ural, "Kişi başı gelirlerde 2025'te ortalama bir hastanın 2 bin 200 dolar civarında geliri varken, bu yıl ilk 6 ayda 2 bin 600 seviyelerine ulaşmış bir gelirimiz var" dedi. 2025 yılını yaklaşık 1,5 milyon hasta ve 3 milyar dolar gelirle tamamladıklarını aktaran Ural, 2026'nın ilk 6 ayında 563 bin 327 hasta ve 1,5 milyar dolar gelir seviyesine ulaşıldığını söyledi. Yaz döneminde gelirlerde düşüş yaşandığını belirten Ural, uçak ve konaklama fiyatlarındaki artışın da sağlık turizmini etkilediğini kaydetti. Eylül ve aralık aylarında sağlık hizmetlerine yönelik talebin arttığına dikkati çeken Ural, yılın kalan döneminin önemine işaret ederek, "Son 6 ay tabii ki çok önemli; çünkü yazın gelirlerde düşüş var. Türkiye'nin aynı zamanda bir turizm ülkesi olması, uçak fiyatlarının, konaklama fiyatlarının biraz daha yükselmesi. O yüzden hastaların daha rağbet ettiği bir döneme girdiğimizden dolayı son 4 ay bizim için çok daha önemli ve çok daha hızlı gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Foto - Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

'COP31'İ ÇOK İYİ KULLANMALIYIZ' Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının sağlık turizmi açısından da önemli bir fırsat sunduğunu belirten Ural, farklı ülkelerden çok sayıda kişinin kenti ziyaret edecek olmasına dikkati çekti. Ural, "COP31, Antalya için muhteşem bir haber ve muhteşem bir karar. Çünkü bir sürü ülkeden bir sürü bürokrat Antalya'yı ilk defa ziyaret edecek. Bence bunu çok iyi kullanmalıyız" dedi. Antalya'nın İstanbul'dan sonra en fazla sağlık turisti alan pazar olduğunu belirten Ural, kentte diş sağlığı hizmetlerinin öne çıktığını söyledi. Ural, "Antalya'daki medikal turizmdeki sınırlarımız biraz çizilmiş durumda. Çünkü Antalya'da daha çok şu anda dental hizmetler sağlık turizminde çok öne çıkıyor. Diğer hizmetlerimizi de COP31 sayesinde çok hızlı tanıtabiliriz" diye konuştu.

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Foto - Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

DİŞ KLİNİKLERİNDE YABANCI HASTA ORANI YÜZDE 90 Antalya'da tatil turizmi ile sağlık turizminin birleşmesinin sektöre katkı sağladığını belirten Ural, kentteki diş kliniklerinde yabancı hasta oranının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi. Ural, 2026 turizm sezonunun uzaması ve uçak fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kasım ayına kadar fiyat artışlarının devam ettiğini belirterek, 15 Kasım-30 Aralık döneminde sağlık turizminde daha hızlı bir hareketlilik beklediğini kaydetti.

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Foto - Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor

2027'DE REHABİLİTASYON VE LONGEVITY VURGUSU Sağlık turizminde gelecek dönem hedeflerine de değinen Ural, 2027 yılında medikal turizmin yanı sıra rehabilitasyon, longevity (sağlıklı ve uzun yaşam) ve esenlik merkezlerinin önem kazanmasını beklediklerini söyledi. Ural, "2027'de medikal turizminden ziyade diğer her zaman savunduğumuz rehabilitasyon, longevity ve özellikle bakanlığımızın yeni dönemde yaptığı esenlik merkezleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bu tür döviz gelirlerinin de ülkemize katkılarını bekliyoruz" dedi. (DHA)

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