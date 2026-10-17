Şamil Tayyar’dan, Ağırel’e kinayeli cevap: ‘Demek ki yazmamak da soruşturma konusu oluyormuş!’

AK Parti eski Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, Sarıgüllere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Murat Ağırel’in “ilk defa yazmadığı bir haberden dolayı soruşturulduğu” şeklindeki ifadesine, “Bu belgeleri aldınsa yazmak yerine neden Sarıgül’e verdin? Bir menfaat temin ettin mi? Sorulmasın mı?” diye karşılık verdi.

Konuyu sosyal medya hesabından yorumlayan Şamil Tayyar şunları yazdı: “Murat Ağırel. ilk defa yazmadığı bir haberden dolayı soruşturulduğunu söylüyor. Peki işin aslı nedir?

Soruşturma, Sarıgül ailesiyle iş yapan iki Almanın suç duyurusuyla başlıyor. Suç duyurusuna göre; Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül ve bağlantılı kişiler, bu Almanlarla 80 milyon Euroluk yatırım planlıyorlar, aralarında 100 milyon Euroluk para transferi oluyor, 1 Milyar Euroluk Fon pazarlığı yapıyorlar. Özetle. Bir karapara trafiğinden söz ediliyor. MASAK da bir ekip oluşturmuş, trafiği inceliyor. Ağırel, işin neresinde? Almanlar, iddialarını yazmak üzere Ağırel’e ilettiklerini, yazmak yerine belgeleri Sarıgül’e teslim ettiğini ve ondan sonra Sarıgül tarafından tehdide maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Savcılık haliyle soracak, Ağırel’e: ‘Bu belgeleri aldın mı, aldınsa yazmak yerine neden Sarıgül’e verdin? Belge teslimi karşısında menfaat temin ettin mi?’ Sorulmasın mı? Demek ki yazmadan da soruşturma konusu olabiliyormuş. Eğer iddialar doğruysa hesabını verecek”