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Dünya Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: 2 subay hayatını kaybetti! Husiler saldırıyı üstlendi
Dünya

Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: 2 subay hayatını kaybetti! Husiler saldırıyı üstlendi

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Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: 2 subay hayatını kaybetti! Husiler saldırıyı üstlendi

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Necran bölgesinde devriye ve keşif görevi icra eden AH-6i tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, "Helikopterin hava mürettebatını oluşturan 2 subayımız kaza sonucu hayatını kaybetmiştir" diyerek acı haberi duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle keşif helikopterinin düşmesi sonucu 2 subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığına bağlı AH-6i tipi keşif helikopterinin, Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Maliki, kazada helikopterin hava mürettebatını oluşturan 2 subayın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

HUSİLER ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürmüştü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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