  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması Palamutun içine pişirirken katan yaşadı: Olmazsa olmaz mutlaka ekleyin! O uygulama herkesi şaşırttı Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı Montella'nın yeni adresi tam bomba Çöp kutusunu mutfak lavabosunun altında tutmak o kadar ciddi bir sağlık sorununa yol açıyor ki... Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş Lastiği patladı, önündeki otomobile çarptı, köprüden uçtu, yanıp küle döndü! Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat kararı ve dönüş tarihi belli oldu Sakın çöpe atmayın: Yumurta kabukları ev temizliğinde bu yöntem bakın ne işe yarıyor
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

Turşu ile ilgili bu hususlara dikkat edilmeli... Sıkça tükettiğimiz turşu, yanlış yiyeceklerle bir araya geldiğinde sağlığı tehdit edebiliyor. Balıkta yüksek miktarda histamin bulunur, tüketmeyin. İşte turşunun yanında asla tüketmemeniz gereken o besinler...

#1
Foto - Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

Soğuk kış günlerinde sofraların baş tacı olan, bağışıklığı güçlendirip sindirimi rahatlatan turşu, yanlış besin kombinasyonlarıyla tüketildiğinde faydadan çok zarar getirebiliyor.

#2
Foto - Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

Özellikle kış aylarında sıkça yapılan bazı besin eşleşmeleri, mide rahatsızlıklarından gıda zehirlenmelerine varan ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Peki, kış sofralarında turşunun yanında asla yer almaması gereken besinler hangileri ve bu tehlikeli kombinasyonlar vücutta nasıl bir etki yaratıyor? 1. TAZE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ (SÜT, YOĞURT, AYRAN) Turşu yüksek oranda asit (sirke/limon) ve kaya tuzu içerir. Asitli ve probiyotik açıdan zengin bir gıda olan turşu, taze süt veya tam fermante olmamış süt ürünleriyle aynı anda tüketildiğinde midede çökelmeye ve asit dengesinin bozulmasına yol açar. Zehirlenme Hissi ve Etkisi: Protein yapısı asitle temas ettiğinde midede sindirimi zorlaşır. Bu durum şiddetli mide bulantısı, kusma, kramp ve gıda zehirlenmesini andıran akut sindirim krizlerine sebep olabilir. Doğru Kullanım: Turşu ile süt ürünleri arasında en az 1-2 saat ara bırakmaya özen gösterin. 2. BEKLETİLMİŞ VEYA ISITILMIŞ BALIK ÜRÜNLERİ "Balıkla yoğurt/turşu yenmez" kuralının arkasındaki asıl tehlike histamin birikimidir. Hem fermante bir gıda olan turşuda hem de bayatlamaya yüz tutmuş veya yeniden ısıtılmış balıkta yüksek miktarda histamin bulunur. Zehirlenme Hissi ve Etkisi: İki yüksek histaminli gıda birleştiğinde vücutta "histamin zehirlenmesi" tetiklenebilir. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve şiddetli mide bulantısı gibi alerjik zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Doğru Kullanım: Taze balık tüketirken yanında aşırı asitli ve tuzlu turşular yerine taze bol limonlu yeşil salata tercih edin.

#3
Foto - Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

3. İŞLENMİŞ VE YÜKSEK SODYUMLU ETLER (SUCUK, SALAM, SOSİS) Kışın kuru fasulye-pilav-turşu üçlüsünün içerisine eklenen işlenmiş etler (sucuk, kavurma vb.) gizli bir nitrit/nitrat tehlikesi barındırır. Zehirlenme Hissi et Etkisi: İşlenmiş etlerdeki koruyucu maddeler, turşudaki yoğun asidik ortamla birleştiğinde midede nitrozamin adı verilen zararlı bileşiklerin oluşumunu hızlandırır. Ayrıca aşırı sodyum yüklemesi tansiyonda aniden fırlamaya, böbrekleri yormaya ve vücutta toksik etki yaratıp baş dönmesi ve halsizlik hissetmenize neden olur.

#4
Foto - Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

TURŞU TÜKETİRKEN ZEHİRLENME VE MİDE HASARINDAN KORUNMAK İÇİN 3 ALTIN ŞART Bozulmuş / Yumuşamış Turşuları Tüketmeyin: Turşu yüzeyinde oluşan beyaz tabaka (küf) veya sebzelerdeki yumuşama, "botulizm" veya zararlı bakteri üretimi anlamına gelebilir. Bu tür turşular doğrudan gıda zehirlenmesine yol açar. Suyunu Aşırı Tüketmeyin: Turşu suyu çok faydalı olsa da yüksek tuz ve asit içeriği sebebiyle tek seferde fazla içildiğinde mide mukoza tahrişine ve kimyasal zehirlenme benzeri mide yanmalarına yol açabilir.

#5
Foto - Yanlış yapmayın: Turşunun yanında asla tüketmeyin! Zehirleyen balık belli oldu!

Bol Su İle Dengeleyin: Turşu tükettiğiniz öğünlerin ardından vücuttaki fazla tuzu ve asidi nötralize etmek için mutlaka 1-2 bardak bol su içmeyi ihmal etmeyin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan: Enerji tarihimizde yepyeni sayfa açıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan: Enerji tarihimizde yepyeni sayfa açıyoruz

"Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün enerji tarihimizde yep..
Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak
Gündem

Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak

Türkiye’nin denizlerdeki doğal gaz üretim kapasitesini artıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine uğurla..
Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj
Gündem

Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj

Beşiktaş’taki uzun yılların ardından Fenerbahçe’nin yolunu tutan Cenk Tosun, kariyerinde ses getiren transferine ilişkin çarpıcı değerlendir..
Fenerbahçe doludizgin!
Spor

Fenerbahçe doludizgin!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. 3 puanın sahibi Fenerbahçe oldu.
Türkiye ve Katar için Büyük iddia: İsrail’in idam fermanını yazıyorlar
Gündem

Türkiye ve Katar için Büyük iddia: İsrail’in idam fermanını yazıyorlar

İsrail gazetesi Maariv, Tel Aviv yönetimini bekleyen diplomatik çöküşü yazdı. Gazete; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Türkiye’ni..
Şamil Tayyar’dan, Ağırel’e kinayeli cevap: ‘Demek ki yazmamak da soruşturma konusu oluyormuş!’
Gündem

Şamil Tayyar’dan, Ağırel’e kinayeli cevap: ‘Demek ki yazmamak da soruşturma konusu oluyormuş!’

Sarıgüllere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Murat Ağırel’in "İlk defa yazmadığım bir haberden dolayı soruşturuluyorum" savunmasına sos..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23