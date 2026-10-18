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Dünya “Gelecekte imam olmak istiyorum” demişti! Ünlü futbolcudan dinleyenleri mest eden Kur’an-ı Kerim tilaveti
Dünya

“Gelecekte imam olmak istiyorum” demişti! Ünlü futbolcudan dinleyenleri mest eden Kur’an-ı Kerim tilaveti

Yeniakit Publisher
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Dünya devi Manchester United forması giyen Noussair Mazraoui, büyüleyici Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gönülleri fethetti. 2022 Dünya Kupası sonrası Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye başladığını belirten yıldız futbolcunun, "Gelecekte imam olmak istiyorum" sözleri ve samimi halleri takdir topladı.

Manchester United’ın Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui, Kur’an-ı Kerim okuduğu görüntülerle gündeme geldi. Haşr Suresi’nin son üç ayetini seslendiren yıldız futbolcunun tilaveti sosyal medyada ilgi gördü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin Kur’an-ı Kerim okuduğu anlara ait görüntüler yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

 

HAŞR SURESİ'NİN 22, 23 ve 24. AYETLERİNİ OKUDU

Görüntülerde Mazraoui’nin Haşr Suresi’nin 22, 23 ve 24. ayetlerini okuduğu görüldü.
Mazraoui, daha önce katıldığı bir röportajda Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisinden ve gelecekteki hedeflerinden söz etmişti. Fas milli takımının da vazgeçilmezi olan ünlü futbolcu, 2022 Dünya Kupası’nın ardından Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye karar verdiğini belirterek hedefinin önce Kur’an’ı ezberlemek, ardından anlamak ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşmak olduğunu anlatmıştı.

Yıldız futbolcu, uzun vadede imam olmayı istediğini de dile getirmişti. Bu açıklamalar, Kur’an-ı Kerim tilavetine ait görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi.

 

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