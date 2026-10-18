Fiyatı 39 liraya kadar düştü! Sektör çalışanları isyan etti!

BALIKÇILAR AVA ARA VERİLMESİNİ İSTİYOR İri palamudun tanesinin balıkçı tezgâhlarında 70 liraya kadar gerilemesi, bazı marketlerde ise 39 liradan satışa sunulması, sektör temsilcilerinin maliyet ve kazanç dengesine ilişkin itirazlarını artırdı. Balıkçılar, mevcut fiyatların giderlerini karşılamadığını belirterek palamut avcılığının belirli bir süre durdurulması çağrısında bulundu. Bir balıkçı, giderlerin kazanç üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı: “Boş koli 200-250 lira. bir palamut 70 lira, 100 lira, 150 liraya düştü mü adamları da kurtarmıyor. Bir motor 100 bin liraya çıkıyor denize. 40 tane adamım var çalışan.”